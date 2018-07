Dottrina sociale: Pieve di Soligo, sabato 7 luglio anteprima del Festival nella terra del beato Giuseppe Toniolo

Approda a Pieve di Soligo, nella terra di Giuseppe Toniolo, nell’anno del centenario della morte dell’economista e sociologo cattolico (7 ottobre 1918 – 7 ottobre 2018), l’edizione 2018 del Festival della Dottrina sociale della Chiesa, giunto alla sua ottava edizione. Nel pomeriggio e sera di sabato 7 luglio, a partire dalle ore 15.30, si svolgerà a Pieve la Giornata Dsc anteprima del Festival sul tema “La sfida della libertà e l’amore al bene comune. Dialoghi sull’Italia nella terra del beato Giuseppe Toniolo”, con un programma che prevede un seminario di confronto in Villa Brandolini, la celebrazione della messa in duomo con processione sulla tomba del beato e la partecipazione finale alla festa della “Notte bianca del gusto” presso la sede della Latteria Soligo. L’iniziativa è promossa da Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi” e Comitato diocesano “Toniolo 100”, unitamente a Festival Dsc, Gruppi Dsc – Essere lievito nella società e Fondazione Segni nuovi, con il contributo del Comune di Pieve di Soligo. “Il Festival della dottrina sociale riunisce ogni anno a Verona per quattro giorni a fine novembre oltre ventimila persone attorno ai temi dell’economia, della società e dell’educazione alla luce dei principi della Dsc – spiegano i promotori – con videomessaggio introduttivo del Papa. Il grande evento popolare, coordinato da monsignor Adriano Vincenzi, nel 2018 affronta il tema della libertà in una visione più ampia di respiro europeo, guardando a progetti ed esperienze di bene comune nel segno della responsabilità”.

Prescelta a livello nazionale come una delle sedi dell’anteprima Festival Dsc 2018, “per dare espressione, valore e concretezza alla vitalità e alle proposte dei territori”, Pieve di Soligo – cittadina della Marca Trevigiana che ospita nel suo duomo le spoglie mortali del Beato Giuseppe Toniolo – vivrà la giornata di sabato 7 luglio attraverso incontri, riflessioni, celebrazioni e festa che anticipano e preparano l’evento Festival della dottrina sociale dal 22 al 25 novembre 2018, “offrendo voce e ascolto alla vita, alle opere e ai giorni della comunità ecclesiale e civile di questo territorio in diocesi di Vittorio Veneto”. Info/adesioni: info@beatotoniolo.it – 335/1403638.