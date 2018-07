Diocesi: Ragusa, da domani seminario su “La Chiesa popolo di Dio che ascolta” guidato da mons. Russotto

Mons. Mario Russotto

Sarà il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, a condurre il 22° seminario di studi “La Chiesa popolo di Dio che ascolta”, in programma da domani, 3 luglio, a giovedì 5 luglio nell’auditorium della parrocchia Sacro Cuore (ex Gesuiti) di Ragusa. L’iniziativa è promossa dagli Uffici catechistico e liturgico della diocesi di Ragusa e dalla Caritas diocesana.

“L’ascolto e l’annuncio della Parola – scrivono gli organizzatori – sono alla radice della comunione ecclesiale. Questo significa che l’ascolto religioso e la proclamazione fiduciosa della Parola non costituiscono un aspetto secondario e settoriale della vita e della missione della Chiesa, ma influiscono organicamente su tutta la realtà ecclesiale. Una Chiesa in ascolto è quindi, una Chiesa disponibile ad ascoltare Dio trinità e l’uomo. Su questo si fonda la capacità della Chiesa di non chiudersi in se stessa ma di aprirsi con fiducia al futuro”.

Punto di riferimento del seminario sarà la costituzione dogmatica “Dei Verbum” del Concilio Vaticano II. “L’importanza del tema – si legge in una nota della diocesi – ha spinto i promotori ad esortare sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, operatori pastorali, responsabili di movimenti a partecipare a questo momento di comunione e di crescita, nello studio e nell’approfondimento”.