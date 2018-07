8xmille: concorso “Tuttixtutti”, resi noti i 10 progetti vincitori dell’edizione 2018

La “Casa accoglienza Giovanni Piro” per famiglie in difficoltà a Catania, il progetto di “Multiservice solidale” per dare opportunità lavorative, a Pesaro, a giovani e adulti in situazione di vulnerabilità economica, e la “Casa della Misericordia” a Roma realizzata per offrire un sostegno economico a 1.000 famiglie in situazioni di grave povertà. Sono questi i primi tre progetti dei 10 vincitori di “TuttixTutti”, il concorso Cei che premia i progetti di utilità sociale delle parrocchie. Sono stati scelti da una giuria tra le 567 candidature pervenute. I primi tre vincitori della 8ª edizione del concorso, sono la parrocchia Santi Pietro e Paolo di Catania per il progetto denominato “Accogliere” che ha conquistato il 1° premio da 15.000 euro, la parrocchia Sacro Cuore in Soria di Pesaro che con “Multiservice Solidale” ha vinto il 2° premio da 12.000 euro mentre la parrocchia Santa Maria della Fiducia di Roma che si è aggiudicata il 3° premio da 10.000 euro con la “Casa della Misericordia”. A seguire la parrocchia SS. Pietro e Paolo di Vertemate con Minoprio (Co) che ha vinto il 4° premio da 8.000 € per il progetto “Leali verso l’umanità”, la parrocchia Cristo Re di Valderice (Tp) che ha ricevuto il 5° premio da 6.000 € con “Giochi senza sbarre …e non solo!”, la parrocchia San Pietro Martire di Cinisello Balsamo (Mi) che si è aggiudicata il 6° premio da 5.000 € per “Noi Nuovi Orizzonti insieme”, la parrocchia Santa Marina Vergine di Polistena (Rc) che ha ottenuto il 7° premio da 4.000 € per “Diamo vita ai giorni” e la parrocchia Cristo Re di Grosseto che ha ricevuto l’8° premio da 3.000 € per il progetto “Orto al di là delle sbarre”. Nono premio, da 2.00 €, alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Grottaferrata (Rm) per il progetto “Tutti in LabOratorio!” e 10° premio alla parrocchia San Nicola di Bari di San Pietro a Maida (Cz) che ha vinto 1.000 € per “Lab-Oratorio solidale”.

“Anche quest’anno – afferma Matteo Calabresi, responsabile del Servizio promozione del sostegno economico della Chiesa cattolica – potremo dare una mano alle parrocchie vincitrici contribuendo alla realizzazione delle iniziative proposte”.