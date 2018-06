Pensioni: De Palo (Forum Famiglie), “lavorare per un #pattoXnatalità”

Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari

“L’unico dato reale confermato per l’Italia, nell’odierna diatriba a colpi di slogan tra presidente dell’Inps Boeri e Governo, sono i danni prodotti da anni di disattenzione della politica e delle istituzioni alle necessità concrete delle famiglie italiane, con il conseguente drammatico inverno demografico tuttora in corso”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, ha commentato gli interventi di Boeri e Salvini in occasione del Festival del Lavoro, a Milano. “Questa situazione, come più volte ripetuto dal Forum Famiglie, sta per mandare a gambe all’aria la sostenibilità del nostro sistema previdenziale”, ha aggiunto De Palo. Secondo il presidente del Forum, la priorità è chiara: “La sola certezza conseguente che interessa ogni parte economica e sociale dev’essere l’impegno immediato e congiunto di tutti per cambiare la situazione fiscale, economica e sociale delle famiglie, stimolando le coppie a fare figli e a far ripartire il Paese”.