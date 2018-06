Papa Francesco: a cena con i poveri per festeggiare il card. Krajewski

Una cena ieri in Vaticano con circa 280 poveri invitati dal neo cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, che ha voluto festeggiare così la porpora ricevuta nel concistoro del 28 giugno. A sorpresa è arrivato anche Papa Francesco che si è seduto su una sedia rimasta libera nell’ultimo tavolo della mensa usata dai dipendenti vaticani. Lo racconta VaticanNews, che segnala come anche il neo-porporato non sapesse del suo arrivo. “Sono venuto per i poveri, non per te”, ha detto sorridendo il Papa al card. Krajewski. “Francesco ha condiviso la cena ed è rimasto circa due ore parlando con i presenti in modo molto familiare e ascoltando le loro storie, spesso di sofferenza ma anche di speranza”, riporta VaticanNews. Erano una sessantina i volontari presenti che hanno servito la cena ai poveri.