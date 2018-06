Diocesi: Vallo della Lucania, è morto il vescovo emerito Giuseppe Rocco Favale

È morto ieri sera mons. Giuseppe Rocco Favale, vescovo emerito della diocesi di Vallo della Lucania. Si è spento a Gravina in Puglia, nella casa delle Suore di Gesù Crocifisso, dalle quali è stato assistito. Mons. Favale, dopo gli studi liceali e teologici a Molfetta, il 5 luglio 1962 è ordinato sacerdote. Ha mosso i primi passi del ministero sacerdotale a Gravina come vice-rettore del seminario divenendone poi rettore. Nel 1974, la diocesi di Irsina viene staccata da Gravina e aggregata a Matera, dove diviene arcivescovo mons. Michele Giordano, che chiama don Rocco Favale a collaborare come suo segretario. A Matera diviene parroco dell’Immacolata fino al 4 marzo 1989, quando il Papa lo elegge vescovo di Vallo della Lucania. Il 7 maggio 2011 Benedetto XVI accetta le sue dimissioni per raggiunti limiti di età. Da vescovo emerito ritorna nella sua Irsina dove prosegue la sua opera a favore della comunità locale, in particolare degli anziani. A seguito di una lunga malattia viene ricoverato nella casa delle Suore di Gesù Crocifisso di Gravina, in Puglia, dove è morto. Domani, domenica 1° luglio, la salma sarà trasferita nella concattedrale di Irsina, dove saranno celebrate le esequie, alle 15.30. La cerimonia sarà presieduta dall’arcivescovo, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, assieme al presbiterio diocesano.