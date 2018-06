Diocesi: Teggiano-Policastro, domani la Festa dei Popoli a Pertosa con le comunità immigrate

Si rinnoverà domani, 1° luglio, alle 17, in piazza De Marco, a Pertosa (Salerno), l’appuntamento per le comunità immigrate nel territorio salernitano con la sesta edizione della “Festa dei popoli 2018”. A promuovere la manifestazione, la diocesi di Teggiano-Policastro con l’ufficio Migrantes diocesano, il Comune di Pertosa, l’associazione romeno-italiano “Amici sud Italia”, le comunità etniche e le istituzioni territoriali. “L’evento coinvolge le comunità di diverse nazionalità, all’insegna del calore, dell’accoglienza e dell’espressione delle proprie tradizioni”, si legge in una nota della diocesi. Stand culturali, spettacoli, incontri a tema e degustazioni tipiche saranno realizzate durante la manifestazione. “L’appuntamento offre una proposta a tutta la comunità diocesana di poter scorgere, attraverso la multi-etnicità, il senso di una comunità che supera il pregiudizio, l’estraneità e l’isolamento”. Alla manifestazione sarà presente il vescovo di Teggiano-Policastro, mons. Antonio De Luca che, assieme ai sindaci del comprensorio, saluterà le comunità che parteciperanno all’evento. L’iniziativa sarà anche l’occasione per accogliere una famiglia eritrea giunta recentemente attraverso i corridoi umanitari e per “incoraggiare i numerosi minori non accompagnati che, in questi giorni, hanno terminato l’anno scolastico”.