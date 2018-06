Diocesi: Lecce, chiese aperte e visite turistiche per tutta l’estate

Le più importanti chiese di Lecce saranno aperte per tutta l’estate senza interruzioni nel corso della giornata. L’accordo definitivo tra il Comune e la Curia è stato raggiunto ieri. “Comporterà un piccolo finanziamento da parte del Comune che sarà utilizzato dai parroci per fare in modo che i portoni delle più belle architetture barocche restino aperti nelle ore centrali della giornata e i tesori d’arte custoditi nei luoghi di culto possano essere ammirati gratuitamente da quanti entreranno in Chiesa”, annuncia una nota della diocesi. Soddisfatto l’arcivescovo mons. Michele Seccia: “È un altro dei passi istituzionali che si compie avendo il comune obiettivo del benessere, inteso come nuove occasioni di lavoro specie per i giovani ma anche come ulteriore opportunità di sviluppo di un territorio come il nostro, a forte vocazione turistica”. Il presule sottolinea l’importanza delle chiese aperte come “oasi che rigenerano il cammino della vita personale di ciascuno”. All’accordo si aggiunge un ulteriore tassello, quello delle visite guidate, grazie alla collaborazione con l’associazione “The Monuments People”. Le chiese interessate dalle visite saranno la cattedrale, la basilica di Santa Croce, la chiesa di San Matteo e quella di Sant’Irene. Le visite guidate avranno la durata di 30 minuti e saranno condotte da guide turistiche abilitate che illustreranno gli aspetti storico-artistici degli edifici di culto, le caratteristiche architettoniche, gli elementi del folklore religioso e le vicende dei personaggi e degli ordini religiosi a esse collegate.