A Sua Immagine: oggi alla scoperta della Sicilia tra Erice e Trapani, domani lo speciale “un’estate da leggere”

D’estate sempre in compagnia con “A Sua Immagine”. Due puntate speciali, sabato 30 giugno e domenica 1° luglio, per il programma di informazione religiosa realizzato dalla Rai con la Cei, a cura di Laura Misiti e Gianni Epifani e con la conduzione di Lorena Bianchetti. Nella puntata di sabato 30 giugno, alle ore 16.25 su Rai Uno, spazio al racconto del territorio e delle sue tradizioni culturali e religiose: si visiterà la Sicilia, in particolare Trapani ed Erice, un viaggio a ritroso nel tempo. Lorena Bianchetti ci accompagnerà nel Santuario dell’Annunziata di Trapani e nella Chiesa Madre di Erice, venerata sia in Italia che all’estero; ancora al castello di Venere, alla torre di Ligny, nel Museo Pepoli e Museo del sale. Alle 16.45 linea alla rubrica “Le ragioni della speranza” dedicata al commento del Vangelo domenicale: l’arcivescovo di Bologna mons. Matteo Zuppi, insieme al cappellano padre Marcello Matte’, si recherà nel Carcere di Bologna, nella sezione femminile, per commentare con volontari e detenute il Vangelo. Mons. Zuppi proporrà delle riflessioni sul senso dell’errore, della colpa e della vera libertà.

“Un’estate da leggere” è il titolo invece della puntata di “A Sua Immagine” di domenica 1° luglio, in diretta su Rai Uno alle ore 10.30. Nello spazio talk domenicale, in studio con Lorena Bianchetti ci saranno lo scrittore Daniele Mencarelli (un tempo uomo delle pulizie in un ospedale e oggi affermato poeta), la blogger e traduttrice Annalista Teggi e don Luigi Verdi, fondatore della “Comunità di Romena”, che ha scritto un libro a quattro mani con Maurizio Maggiani, Premio Strega 2005. Nel corso della puntata si parlerà dunque delle ultime tendenze del mercato editoriale e dei nuovi gusti dei lettori, richiamando inoltre grandi capolavori e valori, anche spirituali, che sanno trasmettere nel tempo. Spazio poi agli adattamenti televisivi e cinematografici, alla letteratura al tempo dei digital e social media. Alle 10.55 linea alla Santa Messa: la celebrazione eucaristica in diretta su Rai Uno verrà trasmessa questa settimana dal Santuario della Divina Misericordia in Pescara, per la regia di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite. Chiuderà infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento in diretta alle ore 12.00 dell’Angelus di papa Francesco da piazza San Pietro. Tutte le puntate di “A Sua Immagine” sono disponibili sul sito Raiplay.it e anche sul portale informativo della Chiesa in Italia, Ceinews.it.