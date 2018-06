50° Avvenire: Melfi, domani dibattito col card. Becciu sulla “Chiesa di Francesco”

Ultimo appuntamento della Festa di Avvenire nel 50° del quotidiano voluto da Paolo VI. Si svolgerà domani, domenica 1° luglio, nel palazzo vescovile di Melfi. A 48 ore dal concistoro, sarà la prima uscita pubblica per il neo cardinale Giovanni Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, che presenterà il proprio sguardo sul tema: “La Chiesa di Francesco”. Ne parlerà anche il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. La riflessione sarà accompagnata dal vaticanista di Avvenire, Gianni Cardinale. A introdurre il dibattito sarà, invece, il vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, mons. Ciro Fanelli. Nei giorni scorsi i dibattiti hanno approfondito altri temi, come le migrazioni, la sanità, l’ambiente e l’informazione.