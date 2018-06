Serbia: 50° anniversario dalla fondazione della diocesi di Subotica

Cattedrale Subotica

Iniziano oggi le celebrazioni in occasione del 50° anniversario dalla fondazione della diocesi di Subotica (Serbia), situata nell’autonoma regione di Vojvodina dove sono concentrati i cattolici nel Paese balcanico. Il programma prevede una conferenza dedicata alla storia della diocesi cattolica nell’Aula del Comune di Subotica, mentre domani, alle 11, ci sarà la solenne Eucarestia nella cattedrale “Santa Teresa d’Avila” presieduta dal vescovo, mons. Ivan Penzes. Sono attesi 23 vescovi da tutti i Balcani e migliaia di fedeli, nella piazza antistante la basilica sono allestiti dei maxischermi per consentire la partecipazione a quelli che non riusciranno ad entrare in chiesa. “Cinque decenni è un anniversario molto importante, tenendo conto delle circostanze storiche e dei mutamenti nella società”, spiega al Sir il segretario generale della Conferenza internazionale “Ss. Cirillo e Metodio”, padre Mirko Stefkovic, anticipando che “alla conferenza verranno presentate le origini della Chiesa in Subotica che risalgono all’arcidiocesi di Backa nel 1090 cui erede è l’amministrazione apostolica della Backa”. Attualmente la diocesi di Subotica comprende 116 parrocchie con circa 300mila fedeli.