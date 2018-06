Rinnovamento nello Spirito: Acireale, il 1° luglio la convocazione regionale siciliana

“Anche chi crede in me, compirà opere che io compio (Gv. 14,12)” è il tema della 41ª edizione della convocazione regionale dei gruppi e delle comunità appartenenti al Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) della Sicilia. Ad ospitare l’appuntamento, domenica 1° luglio, sarà il palasport Tupparello di Acireale. La giornata avrà inizio alle 10 e prevede quattro momenti di preghiera, “quattro direttrici di approfondimento – spiega Lina Ognibene, coordinatrice diocesana del movimento -, che sono la preghiera comunitaria carismatica, la celebrazione eucaristica, la preghiera di intercessione, la preghiera di guarigione e liberazione. Tutto verrà poi suggellato a fine giornata dall’adorazione eucaristica di ringraziamento e dall’avvio di una grande missione di evangelizzazione che interesserà tutto il RnS di Sicilia a partire dal prossimo autunno”. “La convocazione regionale del RnS – aggiunge la coordinatrice – è uno degli eventi che conta una media di partecipanti, negli ultimi anni, al di sopra dei 7.000 tra fratelli e sorelle nel cammino e simpatizzanti, provenienti da ognuna delle 17 diocesi siciliane dove il RnS è presente ed impegnato attivamente nella missione di annuncio del Vangelo, di risveglio della grazia battesimale, di attenzione alla crescita spirituale ed umana di quanti si avvicinano e desiderano approfondire la nostra spiritualità, di supporto alle iniziative e ai piani pastorali delle nostre diocesi”. Per il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, “il Rinnovamento nello Spirito Santo, dopo tanti anni dalla nascita, sta cercando di dare un forte contributo alla missione apostolare della Chiesa, ma anche di ricollocarsi, di ridefinirsi, tenendo conto dei cambiamenti dei tempi. Tra questi – aggiunge il presule – la resistenza del mondo giovanile e la necessità di ristabilire un equilibrio tra carisma e istituzioni, in un clima di grandi discussione e frammentazione”. All’appuntamento acese saranno presenti il presidente nazionale RnS, Salvatore Martinez, insieme con Mario Landi e padre Giuseppe Cassarino, rispettivamente coordinatore nazionale ed assistente spirituale regionale di RnS.