Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domani puntata dedicata ai “giovani in cammino”

I giovani in cammino verso Roma per l’incontro di agosto con Papa Francesco. Le telecamere di “Sulla via di Damasco” domani, sabato 30 giugno, alle 8.45, su Rai Due, seguiranno alcuni ragazzi vicentini in pellegrinaggio sulla Romea Strata, diretti all’appuntamento dell’11 e 12 agosto, in preparazione del Sinodo dei vescovi di ottobre a loro dedicato. Tanti giovani, infatti, arriveranno nella Capitale, dopo aver percorso a piedi e con zaino in spalla molti sentieri della fede, tra storiche abbazie, santuari mariani e borghi medievali. Il programma di mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti seguirà un gruppo di ragazzi accompagnati da suor Naike, che inizieranno il cammino da Badia Polesine (Rovigo), nel nord est Italia, per raggiungere Ficarolo (Rovigo). Con una barca attraverseranno il Po per arrivare a Stellata di Bondeno (Ferrara), dove lo storico Edmo Mori illustrerà la chiesa della Natività di Maria Vergine, risalente al XII secolo. Il viaggio, tra canti, preghiere e momenti di confronto, proseguirà verso Nonantola, nel modenese. Ultima tappa: Modena. Qui i ragazzi incontreranno Diana Marchi, curatrice dei Musei del Duomo, che racconterà la leggenda e la storia del patrono della città, San Geminiano. Del valore spirituale e culturale di questo antico e suggestivo cammino che collega il nord Europa a Roma, parlerà don Raimondo Sinibaldi, direttore dell’Ufficio pellegrinaggi della diocesi di Vicenza.