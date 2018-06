Papa Francesco: mons. Comensoli nominato arcivescovo di Melbourne (Australia)

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Melbourne (Australia), presentata da mons. Denis James Hart e ha nominato come nuovo arcivescovo mons. Peter Andrew Comensoli, finora vescovo di Broken Bay. Ne dà notizia oggi la Sala stampa vaticana, riportando alcune note biografiche di mons. Comensoli.

È nato il 25 marzo 1964 a Bulli, New South Wales. Ha frequentato i corsi di Commerce all’University of Wollongong, e poi all’University of New England, Armidale (1982-1985). Ha completato i suoi studi per il sacerdozio nel seminario di St Patrick’s College, Manly (1986 -1992).

È stato ordinato sacerdote il 22 maggio 1992 per la diocesi di Wollongong. Dopo la sua ordinazione ha svolto i seguenti incarichi: vice parroco a Unanderra (1992); vice parroco alla cattedrale di Wollongong e cappellano d’ospedale (1992-1995); amministratore della parrocchia di Shellharbour (1995-1996); vice parroco a Rosemeadow (1997-1998). Ha ottenuto poi la licenza in Teologia morale all’Accademia Alfonsiana a Roma (1998 -2000). Tornato di nuovo in diocesi, è stato vice parroco a West Wollongong (2000); cancelliere e notaio diocesano (2000-2006) e, contestualmente, amministratore a Berkeley (2001), a Port Kembla (2003) e a Corrimal (2003-2006). Di nuovo si è dedicato allo studio in Scozia per un Master’s of Letters in Philosophy alla St. Andrew’s University (2006-2007), seguito dal dottorato in Filosofia Morale all’University of Edinburgh (2007-2010). È diventato poi professore del Catholic Institute a Sydney, membro del Consiglio presbiterale e membro del Comitato per le donne della Conferenza episcopale dell’Australia.

Eletto vescovo ausiliare di Sydney il 20 aprile 2011, è stato consacrato l’8 giugno successivo. È stato vicario generale di Sydney e amministratore apostolico della medesima sede. È stato vicario episcopale per la vita, il matrimonio e la famiglia; presidente del Sydney Archdiocesan Catholic Schools Board; direttore dell’Archdiocesan Committee for the Ongoing Education of Clergy e parroco di Watsons Bay.

È stato trasferito alla diocesi di Broken Bay il 20 novembre 2014. Nell’ambito della Conferenza episcopale australiana è membro della Commissione episcopale per l’evangelizzazione, ed anche di quella per la famiglia, la gioventù e la vita.