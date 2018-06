Papa Francesco: con la benedizione di palli inizia la Messa dei SS. Pietro e Paolo

Oggi, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in piazza San Pietro, Papa Francesco ha benedetto i palli, presi dalla Confessione dell’Apostolo Pietro e destinati agli arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell’anno. Il pallio verrà poi imposto a ciascun arcivescovo metropolita dal rappresentante pontificio nella rispettiva sede metropolitana. Con il rito di benedizione dei palli, è iniziata la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa con i cardinali, con gli arcivescovi e con i vescovi. Come di consueto in occasione della Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni della città di Roma, è presente alla Messa una delegazione del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, inviata da Sua Beatitudine Bartolomeo e guidata da Sua Eminenza Job, arcivescovo di Telmessos, accompagnato da Sua Grazia Theodoretos, vescovo di Nazianzos, e dal Rev.do Alexander Koutsis, diacono patriarcale.