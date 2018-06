Papa Francesco: Angelus, “solo incontrando Gesù si scopre la verità. Gesù è il Figlio di Dio, vita fatta carne in mezzo a noi”

“Una cosa è seguire l’opinione corrente, e un’altra è incontrare Lui e aprirsi al suo mistero: lì si scopre la verità”. Lo ha detto Papa Francesco, introducendo la recita dell’Angelus con i pellegrini e i fedeli convenuti in Piazza San Pietro nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Affacciatosi alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Pontefice si sofferma su un episodio che definisce “fondamentale per il nostro cammino di fede”, il dialogo in cui Gesù pone ai suoi discepoli la domanda sulla sua identità. Egli dapprima chiede: “La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?” e poi interpella direttamente loro: “Voi, chi dite che io sia?”. Con queste due domande, spiega il Papa, Gesù sembra dire che “l’opinione comune contiene una risposta vera ma parziale; Pietro, e con lui la Chiesa di ieri, di oggi e di sempre, risponde, per grazia di Dio, la verità”. Nel corso dei secoli Gesù è stato definito un grande profeta della giustizia e dell’amore; un sapiente maestro di vita; un rivoluzionario; un sognatore dei sogni di Dio, ma Gesù, chiarisce Francesco, “è il Figlio di Dio: perciò è perennemente vivo Lui come è eternamente vivo il Padre suo. E’ questa la novità che la grazia accende nel cuore di chi si apre al mistero di Gesù: la certezza non matematica, ma ancora più forte, interiore, di aver incontrato la Sorgente della Vita, la Vita stessa fatta carne, visibile e tangibile in mezzo a noi”. Richiamando la promessa di Gesù a Pietro: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa”, il Papa rimarca che è la prima volta che “Gesù pronuncia la parola ‘Chiesa’: e lo fa esprimendo tutto il suo amore verso di essa, che definisce ‘la mia Chiesa’”. Di qui la preghiera al Signore di concedere “alla Chiesa, a Roma e nel mondo intero, di essere sempre fedele al Vangelo, al cui servizio i santi Pietro e Paolo hanno consacrato la loro vita”.