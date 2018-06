Migranti: Oxfam, “un’Europa miope decide di non decidere”. Rischio “braccio di ferro tra i Paesi Ue, con nuovi naufragi nel Mediterraneo”

“Un’Europa miope decide di non decidere”. Questo in sintesi il commento di Oxfam alle conclusioni del Consiglio europeo, che si chiuderà oggi a Bruxelles. In una nota l’ong rileva che “i leader europei, riuniti a Bruxelles per il summit sulla crisi migratoria, ancora una volta non sono riusciti a trovare un accordo per una vera riforma del sistema europeo di asilo. Al contrario la sola unità di intenti tra le diverse posizioni è stata trovata nel ridurre ulteriormente gli spazi per l’accoglienza dei richiedenti asilo e nello scaricare le responsabilità sul controllo delle frontiere sui Paesi al di fuori dell’Unione”. Ciò che è stato stabilito a Bruxelles è “un passo che desta grande preoccupazione, perché è inaccettabile che le necessarie riforme degli accordi europei possano avere un impatto ancora più negativo sulla vita di chi fugge verso l’Europa in cerca di salvezza”. “Inoltre – aggiunge l’ong – la creazione solo su base volontaria di aree di sbarco dei migranti, rischia di far rivivere per tutta l’estate un braccio di ferro tra i Paesi Ue, che potrebbe causare nuovi naufragi nel Mediterraneo”.

Per Elisa Bacciotti, direttrice delle campagne di Oxfam Italia, “la priorità dei leader Ue sarebbe dovuta essere quella di affrontare le carenze del sistema di accoglienza a livello europeo, dando una risposta efficace e umana alla crisi migratoria, non solo rispondere ai problemi politici interni”.

“Una migrazione ben gestita e un sistema di asilo europeo efficace dovrebbero andare al di là dei Paesi di primo approdo dei migranti e per questo sarebbe stato fondamentale una riforma del Trattato di Dublino nella direzione di una ridistribuzione automatica e obbligatoria dei richiedenti asilo tra i Paesi membri”, sottolinea Bacciotti, secondo cui “in realtà il rimando generico ad una futura ritrattazione, sembra l’ennesimo buco nell’acqua”.