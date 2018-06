Libera: al via numero verde riservato a vittime e testimoni per combattere corruzione e mafie

Un nuovo servizio di Libera nella lotta alla corruzione per non lasciare solo chi vuole segnalare o denunciare condotte corruttive. Al via Linea Libera, numero verde 800582727, che si rivolge a chi assiste a episodi opachi, condotte corruttive o di stampo mafioso e intenda segnalarli o denunciarli: clientelismo e cattiva amministrazione, situazioni di conflitto di interesse sul luogo di lavoro, tangenti, infiltrazioni criminali. Linea Libera è un luogo di ascolto, incontro e accompagnamento per whistleblower, vittime e testimoni. Il numero verde 800582727 è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19. “Esiste – commenta Enza Rando, vicepresidente nazionale Libera- un importante bisogno: chi vuole dire “no” a corruzione e mafie spesso si trova solo nella sua scelta e isolato dal contesto in cui vive o lavora”. Con Linea libera “vogliamo colmare questo vuoto: essere di sostegno a chi fa queste scelte, non solo accompagnandolo nel percorso verso la segnalazione/denuncia, ma anche fornendo un supporto nelle fasi successive, che rischiano di isolare e rendere vulnerabili le persone”. Una Linea Libera, conclude, “perché a chi corrompe, cioè ‘rompe’ il Paese, vogliamo opporre l’Italia di chi costruisce, di chi salda le parole ai fatti, la speranza all’impegno, la conoscenza alla responsabilità”.