Germania: “Avere l’idea giusta”, tema del pellegrinaggio giovanile della diocesi di Dresden-Meissen

Il monastero benedettino di Wechselburg, nella diocesi di Dresden-Meissen, attende il prossimo 4 luglio circa 1.600 tra ragazzi e ragazze per il tradizionale pellegrinaggio dei giovani della Sassonia e della Turingia. L’appuntamento di quest’anno è inserito nelle celebrazioni per gli 850 anni dalla fondazione del monastero e i 25 anni dalla sua rinascita dopo circa 450 anni di oblio, grazie all’apporto dei monaci dell’abbazia bavarese di Ettal. La giornata inizierà con una messa celebrata dal vescovo della diocesi, mons. Henry Timmer Evers, al fresco della monumentale chiesa del 13° secolo di Wechselburg, considerata uno dei capolavori del romanico tedesco, e famosa per la sua frescura. Il tema del pellegrinaggio di quest’anno è “Avere l’idea giusta”, spiega Stephan Schubert, responsabile dell’ufficio di pastorale dei bambini della diocesi: “principio guida in questo giorno è che i bambini si allenano a guardare e ad ascoltare ciò che è bene per l’altro, e di che cosa c’è bisogno perché possano vivere nella gioia. Così facendo, possono imparare che Dio è con noi quando lavoriamo per la giustizia”. Al fresco delle corti del monastero i bambini e ragazzi d’ambo i sessi parteciperanno a happening teatrali e musicali ed attività di pittura: potranno anche realizzare oggetti di uso comune con materiali riciclati e confrontarsi con l’esperienza della giocoleria e dei trampoli. Mons. Timmer Evers e uno dei monaci di Wechselburg saranno sottoposti a domande in una tavola rotonda alla quale parteciperanno anche rappresentanti delle forze dell’ordine e dei Cavalieri di Malta.