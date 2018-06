Germania: Amburgo, rischio chiusura per 8 scuole cattoliche. Vescovo Hesse interverrà la prossima settimana

L’Associazione dei genitori cattolici della Germania (Ked) ha contestato la raccomandazione di sei commissioni dell’arcidiocesi di Amburgo di interrompere le trattative con la “Cooperativa per la Scuola di Amburgo”, di ispirazione cattolica: la decisione blocca i contatti tra l’arcidiocesi, in difficoltà economica, e la cooperativa, nell’ambito dei tentativi per impedire la chiusura di 8 delle 21 scuole cattoliche della città anseatica. “Chi non vuole negoziare sul futuro delle scuole cattoliche, non vuole un futuro per la Chiesa cattolica di Amburgo”, ha detto la presidente della Ked, Marie-Theres Kastner. Spetterà all’arcivescovo Stefan Hesse decidere se continuare il dialogo per il salvataggio delle istituzioni scolastiche. “La paura non deve dettare l’azione”, dice Kastner. Per la Ked la conclusione dei negoziati causerebbe ulteriore incertezza alle scuole interessate dai piani di chiusura, con le difficoltà per i genitori di assicurare una prosecuzione degli studi secondo criteri improntati alla formazione cattolica, per gli insegnanti il rischio di perdita del lavoro e per gli studenti il trasferimento e un cambiamento forzato del proprio iter scolastico. La decisione se proseguire la trattativa o interromperla verrà presa dall’arcivescovo Hesse la prossima settima.