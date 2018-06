Fondazione Ambrosianeum: Milano, lunedì presentazione del Rapporto sulla città 2018

Verrà presentato lunedì 2 luglio a Milano Il Rapporto sulla Città Ambrosianeum 2018, “Agenda 2040”, realizzato con studiosi di diverse università grazie al contributo di Fondazione Cariplo ed edito da Franco Angeli (Fondazione Culturale Ambrosianeum – via delle Ore, 3 – ore 11:30). “Agenda 2040”, spiega un comunicato, è “l’orizzonte temporale di una road map lungo cui procedere” per costruire la Milano del futuro. Tra le sfide, “quella di un calo demografico cui nemmeno l’arrivo degli immigrati riesce a far fronte”. Il primo impegno da assumere, secondo Marco Garzonio, presidente di Ambrosianeum Fondazione culturale, è “recuperare i contenuti psichici e le energie creative di un’altra figura mitica, quella di Eros: la sola in grado di generare”. Al centro del Rapporto le periferie intese “quale straordinario laboratorio nel quale si riscrivono i processi di integrazione e al tempo stesso le linee di tensione e di conflitto” e come “punto di vista privilegiato sui processi in atto, per interrogarsi sulle priorità da mettere in agenda e per incidere fin d’ora concretamente sul futuro di Milano.Interverranno all’incontro Vittorio Biondi (Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza); Aurelio Mottola, direttore casa editrice Vita e Pensiero (Università Cattolica); Gabriele Rabaiotti, assessore ai Lavori pubblici e Casa Comune di Milano. A presentare il Rapporto, Garzonio e la curatrice Rosangela Lodigiani.