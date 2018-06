Ente dello Spettacolo: redattori per un giorno alla festa dei 90 anni della Rivista del Cinematografo

La Rivista del Cinematografo compie 90 anni. Per l’occasione, la Fondazione Ente dello Spettacolo offre la possibilità di diventarne redattore per un giorno e di partecipare alla programmazione del numero di novembre-dicembre assieme ai suoi giornalisti. Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre, a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, è possibile vivere un’esperienza con alcuni protagonisti del cinema, partecipando a “RdC Incontra”. Ne saranno ospiti Alberto Barbera, direttore del Festival di Venezia, il giornalista Gianni Riotta e l’attore Giacomo Poretti. Durante l’iniziativa si svolgeranno momenti di incontro con attori, registri, critici, appassionati di cinema. Sarà possibile assistere a proiezioni assieme al cast dei film, partecipare alla serata di gala per la celebrazione dei 90 anni della Rivista e accedere a percorsi culturali. Inoltre, agli appassionati di arte, il borgo medievale di Castiglione del Lago propone diversi percorsi culturali: il Palazzo Corgna con gli affreschi del Pomarancio, la mostra “Joan Mirò, Meraviglie grafiche. 1966-76”, la Rocca che domina il lago Trasimeno, le tre porte di accesso al paese, la Chiesa di Santa Maria Maddalena. Per l’iscriversi a “Redattori per un giorno” e per avere maggiori informazioni sulle proposte è possibile consultare il sito di Cinematografo.it (https://www.cinematografo.it/117199-2/) oppure contattare la Segreteria della Fondazione Ente dello Spettacolo.