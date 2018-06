Ente dello Spettacolo: definiti i premi per il concorso per cortometraggi “Digitali e Solidali”

Sono stati definiti i premi che verranno assegnati ai primi tre classificati del concorso per cortometraggi “Digitali e Solidali – L’Italia rete delle buone notizie”, promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo con il Corriere della Sera Buone Notizie – l’impresa del bene e Fastweb. Al primo classificato andrà un premio di 1.000 euro, al secondo di 600, al terzo di 400. I vincitori saranno premiati durante il Castiglione Cinema 2018 – RdC incontra (4-7 ottobre 2018) a Castiglione del Lago (Perugia), occasione in cui saranno proiettati i cortometraggi. I video finalisti saranno visibili sui canali web della Fondazione Ente dello Spettacolo, Corriere Buone Notizie e Fastweb per un mese successivo alla premiazione a Castiglione Cinema 2018. Entreranno inoltre a far parte di una rassegna itinerante curata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo con un evento collaterale durante la 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica (Venezia, 29 agosto – 8 settembre 2018); Milano Movie Week (17-23 settembre). Inoltre riceveranno premi in servizi Fastweb e i loro cortometraggi saranno anche trasmessi su Rai Movie. “Il Contest è uno stimolo verso il racconto del bene, specie di quello nascosto, invisibile ai media e ai più. Vuole essere l’occasione per portare in evidenza le storie di solidarietà possibili grazie alla rete e al digitale – si legge in una nota -. È un mezzo per dimostrare che la combinazione giovani, video e internet può generare il racconto di un’Italia che funziona grazie all’attenzione verso l’altro, alla voglia di impegnarsi per il proprio Paese”. Il termine di scadenza per mandare gli elaborati è il 31 luglio 2018.