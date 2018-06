Diocesi: Trento, al Museo Tridentino il 6 luglio l’inaugurazione della mostra fotografica “Nostalghia. Viaggio tra i cristiani d’Oriente”

Sarà inaugurata venerdì 6 luglio, alle 18, al Museo diocesano Tridentino la mostra fotografica “Nostalghia. Viaggio tra i cristiani d’Oriente”. Trentadue stampe ai sali d’argento testimoniano quasi tre anni di viaggio della fotografa Linda Dorigo e del giornalista Andrea Milluzzi tra le comunità cristiane di nove Paesi del Medio Oriente (Iraq, Iran, Libano, Egitto, Israele, Palestina, Giordania, Siria e Turchia). Saranno presenti all’inaugurazioni gli autori degli scatti con l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi. Per due anni, due mesi e dieci giorni, Dorigo e Milluzzi hanno vissuto nei villaggi delle antiche comunità cristiane e hanno trascorso le loro giornate a contatto con i protagonisti delle fotografie in mostra, dormendo nelle loro case per “cercare di raccontare nella maniera più veritiera la loro condizione, le paure, la bellezza del loro quotidiano e dei luoghi che abitano, le piccole cose che fanno sì che, nonostante le difficoltà, le comunità millenarie rimangano, seppure in numero limitato, nei luoghi che le hanno viste nascere”. Il risultato del viaggio è diventato un ampio reportage confluito in una pubblicazione, “Rifugio”, e nella mostra, ospitata nel museo dal 7 luglio al 7 ottobre. La finalità è “creare un percorso di consapevolezza che permetta di leggere su diversi piani ciò che sta succedendo in quei luoghi e di guardare negli occhi i ‘testimoni’ della storia della nostra civiltà”.