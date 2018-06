Diocesi: Termoli-Larino, celebrazioni per 500° venuta popolo croato con l’arcivescovo Barisic di Split-Makarska

In occasione del 500° anniversario dalla venuta del popolo croato a San Felice del Molise (Campobasso), entrano nel vivo, il 30 giugno e il 1° luglio, le iniziative nei territori di minoranza linguistica croata per consolidare un evento storico e carico di significato che rinnova identità e fede cristiana. Per l’occasione arriveranno a San Felice del Molise l’arcivescovo di Split-Makarska, Marin Barišić oltre a numerose autorità regionali e locali. Il programma di eventi è condiviso dalla diocesi di Termoli-Larino e dalla parrocchia di “Santa Maria di Costantinopoli” di San Felice con il parroco, don Angelo Giorgetta, e patrocinato dal Comune di San Felice. “La visita dell’arcivescovo di Split-Makarska, Marin Barišic, è motivo di incontro per consolidare e continuare un cammino di comunità e di partecipazione che mette in moto anche processi di crescita e fede matura per i territori legati dalle due sponde dell’Adriatico in un abbraccio fraterno e sincero”, afferma il vescovo Gianfranco De Luca. L’apertura ufficiale è in programma domani alle 16 con l’accoglienza del vescovo De Luca e di tutte le autorità istituzionali da parte del sindaco, Fausto Bellucci. Alle 18 l’arrivo dell’arcivescovo Barišic e delle delegazioni croate. Dopo il saluto del vescovo di mons. De Luca e di don Giorgetta verrà scoperta una gigantografia commemorativa dedicata alla trasmigrazione dei croati dalla Dalmazia al Molise nel 1518. Domenica alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Barišic nella chiesa di “San Felice Papa”.