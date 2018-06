Diocesi: Teramo-Atri, domenica convegno diocesano con il vescovo Leuzzi al santuario di San Gabriele

La diocesi di Teramo-Atri si ritroverà domenica 30 giugno accanto al suo nuovo vescovo, mons. Lorenzo Leuzzi, al Santuario di S. Gabriele dell’Addolorata per un convegno diocesano sul tema “L’oggi di Dio e l’oggi dell’uomo. Lo riconobbero nello spezzare il pane”. L’appuntamento ecclesiale, spiega un comunicato, “è finalizzato a porre le basi, attraverso un confronto fra le varie componenti ecclesiali, per delineare, in uno spirito di comunione, le linee fondamentali per il Piano pastorale diocesano in vista del nuovo anno liturgico che vedrà la Chiesa di Teramo Atri impegnata a costruire una chiesa viva come nei desideri di Papa Francesco”. Al convegno converranno, infatti, tutte le realtà ecclesiali, laiche e religiose, chiamate da mons. Leuzzi a dare il proprio contributo per la definizione delle priorità pastorali della diocesi per il nuovo anno pastorale. Nel corso del convegno saranno affrontati i diversi temi che caratterizzano l’impegno della Chiesa, a partire dalla riscoperta della domenica, giorno del Signore, con tutte le sue conseguenze di natura culturale e sociale. Sul sito diocesano le modalità di iscrizione e partecipazione.