Diocesi: Roma, stasera la prima celebrazione da cardinale del vicario De Donatis

Si è svolta nella serata di oggi, solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, la prima celebrazione del vicario del Papa, Angelo De Donatis, da cardinale. Ha guidato, infatti, i Vespri solenni nella basilica di San Giovanni in Laterano. Al termine, ha salutato i fedeli nel cortile del Palazzo Lateranense. Dopo la lettura breve prevista dal rito, è stato proposto per la meditazione un brano tratto da una lettera di don Andrea Santoro, il sacerdote fidei donum ucciso a Trabzon, in Turchia, il 5 febbraio del 2006. Ad animare la celebrazione i seminaristi del Pontificio Seminario Romano Maggiore.