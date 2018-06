Diocesi: Cefalù, don Calogero Cerami è il nuovo rettore del Seminario vescovile

Don Calogero Cerami è il nuovo rettore del Seminario vescovile di Cefalù e responsabile del Servizio pastorale giovanile vocazionale, da poco istituito in diocesi. Lo ha annunciato oggi il vescovo della diocesi, mons. Giuseppe Marciante, che, dando immediata esecutività agli incarichi, spiega le motivazioni del doppio impegno richiesto a don Cerami. La decisione, infatti, è stata raggiunta “considerato il Documento preparatorio alla 15ª Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema ‘I giovani, la fede e il discernimento vocazionale’, lo Strumento di lavoro di recente pubblicazione e l’invito del Santo Padre Francesco, per il quale ‘la pastorale giovanile e quella vocazionale sono chiamate ad interfacciarsi tra loro in una osmosi dinamica e creativa per aiutare la ricerca della personale Beatitudine di ciascuno'”. Non solo un adempimento formale: la nomina di don Cerami è per mons. Marciante occasione per tracciare la via. Lo stesso vescovo, infatti, indica “i passi da compiere per una vasta e capillare pastorale vocazionale”. Per il presule, occorre “un itinerario di educazione alla fede, nel quale si attenzioni in modo speciale la formazione umana e cristiana, l’educazione alla preghiera, all’impegno di servizio per gli altri” che va affiancato a “momenti specifici di approfondimento della vita cristiana come vocazione e delle diverse vocazioni nella società e nella Chiesa, con particolare attenzione alle vocazioni di speciale consacrazione”. È lo stesso mons. Marciante a chiedere al neo rettore incontri vocazionali, campi estivi vocazionali, esercizi spirituali e gruppi di ricerca vocazionale, nonché “contatti con testimoni e Comunità significativi delle diverse vocazioni di speciale consacrazione nella Chiesa ed esperienze d’impegno nell’area del disagio, delle missioni, del volontariato”. Tra le indicazioni che il vescovo dà a don Cerami, anche “proposte vocazionali personalizzate, con l’accompagnamento e la direzione spirituale, che aiutino i giovani ad approfondire le loro motivazioni e ad elaborare un loro piano di vita e momenti di preghiera per le vocazioni nella Chiesa, nei quali si coinvolgano gli stessi giovani e le loro famiglie”. In diocesi don Cerami sarà responsabile anche del Servizio di formazione del Clero, oggi istituito.