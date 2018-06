Diocesi: Catania, delegazione americana all’Help Center della Caritas

Una delegazione dell’ambasciata americana in visita all’Help Center della Caritas di Catania. A comporla, Nancy Iris, deputy director del Bureau of Population, Refugees and Migration del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, e Gaetano Pellicano, consigliere politico dell’Ambasciata degli Stati Uniti. La decisione di visitare la struttura della Stazione Centrale dell’organismo pastorale catanese è stata dettata dalla “delicata posizione rivestita dalla struttura che, ormai da diversi anni, costituisce un punto di riferimento e di assistenza per i tanti migranti che sbarcano in Sicilia”, ma anche per i catanesi più poveri. L’obiettivo è quello di “raccogliere esperienze, riflessioni, suggerimenti e impressioni su scala locale per favorire un dibattito globale che possa tenere in considerazione il maggior numero di informazioni possibili nell’analisi degli scenari geopolitici”.