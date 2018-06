Cooperazione internazionale: il 2 luglio presentazione di EXCO2019

Si terrà lunedì 2 luglio a Roma, nella Sala Onofri del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), la conferenza di presentazione di EXCO2019 – l’Expo della cooperazione internazionale. Interverranno Stefano Manservisi, direttore generale del Dipartimento della cooperazione internazionale e dello sviluppo della Commissione europea; Giorgio Marrapodi, direttore generale per la cooperazione allo sviluppo della Farnesina; Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore generale Fiera Roma; Giorgio Bartolomucci, segretario generale Diplomacy. Ideata e organizzata da Fiera Roma, assieme a Diplomacy e Sustainaway, in programma dal 15 al 17 maggio 2019 in Fiera di Roma, EXCO2019 è la prima e unica fiera dedicata ad aziende e buyer del settore profit della cooperazione allo sviluppo e alle soluzioni innovative destinate ai settori collegati. Un’opportunità concreta per attuare l’Agenda 2030 e conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) nelle diverse aree del mondo.