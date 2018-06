Consiglio europeo: ripresi i lavori, oggi in agenda Brexit, vertice eurozona e riforma Unione economica e monetaria

(Bruxelles) Sono ripresi in mattinata i lavori al Consiglio europeo di Bruxelles dopo la notte di negoziati per addivenire a conclusioni condivise sul nodo migrazioni. La giornata odierna ha avuto delle modifiche negli orari: al primo punto delle discussioni è stato posto il Brexit: partecipano 27 Paesi, Regno Unito escluso, soprattutto per fare il punto dei negoziati – ancora problematici – sul “divorzio” da Londra. Seguirà il Vertice euro sulla riforma dell’Unione economica e monetaria. La conferenza stampa di chiusura è stata spostata dalle 13 alle 15.30 circa.