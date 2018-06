Caldo: Uecoop, oltre 2 milioni di anziani a rischio

Oltre 2,4 milioni di anziani non autosufficienti a rischio afa. È quanto afferma l’Unione europea delle cooperative-Uecoop in relazione all’arrivo dell’ondata di calore sulla Penisola con temperature sopra i 35 gradi al nord in grado di mettere a dura prova la resistenza di chi ha oltre 65 anni, in particolare di quella maggioranza di non autosufficienti che non si trova ricoverata in strutture residenziali ed è quindi più esposta al rischio di colpi di calore e disidratazione. Il consiglio per chi ha un anziano in casa – spiega Uecoop – è evitare le uscite nelle ore più calde della giornata e nel caso proteggere la testa con un cappello, indossare abiti leggeri e usare occhiali da sole. Inoltre bisogna sempre stare attenti che l’anziano beva acqua in maniera costante e a temperatura ambiente e rinfrescare i locali con i climatizzatori evitando però temperature troppo basse. “La cura degli anziani – afferma Uecoop – sarà sempre più importante visto che negli ultimi 10 anni gli over 65 in Italia sono cresciuti del 18% arrivando a 13,5 milioni di persone, destinate a crescere ancora visto che secondo l’Ocse nel 2050 in Italia ci saranno 74 over 65 per ogni 100 persone di un’età compresa tra i 20 e i 64 anni, il tutto a fronte di una speranza di vita salita a 82,8 anni rispetto alla media di 81,2 anni di dieci anni fa”. “Una situazione – conclude l’Unione europea delle cooperative – che rende strategico organizzare un sistema di welfare in grado di soddisfare la domanda di assistenza e servizi delle famiglie italiane”.