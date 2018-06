Azione Cattolica: Mieac, dal 21 al 25 luglio il convegno estivo su “Coltivare l’umano. Umanizzare l’uomo”

Sarà dedicato a “Coltivare l’umano. Umanizzare l’uomo” il convegno di studi estivo in programma a Meta di Sorrento, dal 21 al 25 luglio, per iniziativa del Movimento di impegno educativo di Azione Cattolica (Mieac) e dell’Istituto “Giuseppe Lazzati”. L’iniziativa, promossa con il patrocinio e la collaborazione dell’I.C. “Caporizzi Lucarelli” di Acquaviva delle Fonti (Ba), è rivolto “a tutte le persone impegnate a vario titolo nell’ambito educativo. In particolare, per i docenti, l’iniziativa ha valenza di corso di aggiornamento”. Si tratta di “un convegno – spiegano i promotori – per riproporre la centralità e la dignità di ogni essere umano, da considerare – sempre e comunque – un fine e non un mezzo”. I lavori ospitati presso la Casa “Armida Barelli” (Alberi, frazione di Meta di Sorrento), prenderanno il via nel pomeriggio di sabato 21 luglio con la liturgia di accoglienza e i saluti del presidente. Nel corso del convegno interverranno come relatori Mirella Arcamone, docente di Scienze umane presso il liceo “Anco Marzio” di Ostia, Agostino Burberi, il primo dei “ragazzi” della Scuola di Barbiana, Donato Di Stasi, saggista e poeta sperimentale, don Antonio Mastantuono, docente presso la Pontificia Università Lateranense, Diego Mecenero, autore e teologo, don Michele Pace, assistente nazionale del Mieac e del Movimento studenti di Ac, Gaetano Pugliese, presidente nazionale del Mieac, e Flavio Tannozzini, dell’Associazione Ciao (Centro per integrazione, accoglienza e orientamento). Verranno affrontati i seguenti temi: “Forme e processi di deumanizzazione oggi”, “Da dove partire per una rigenerazione dell’umano”, “Barbiana Time. Focus di attualizzazione dell’opera educativa di don Milani”, “L’educazione e il potere della parola nei processi di umanizzazione” e “La Parola che libera”.