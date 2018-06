Argentina: domani e domenica la Giornata della carità del Papa

La Chiesa in Argentina celebra domani e domenica (30 giugno-1 luglio) la Giornata della carità del Papa. “Come negli anni precedenti, ci uniamo al Papa nell’esercizio del suo ministero con la nostra preghiera e allo stesso tempo con il nostro aiuto finanziario”, spiega una nota delle Opere missionarie pontificie in Argentina. L’invito è ad aiutare in modo che “il Santo Padre possa vivere il suo essere vescovo e cristiano con la solidarietà dei fedeli”. La Giornata della carità coincide con la festa dei santi Pietro e Paolo, spiega ancora la nota, in ragione del fatto che nel II secolo sant’Ignazio di Antiochia “salutò la Chiesa di Roma come colei che presiede alla carità”, poiché lì i due Apostoli Pietro e Paolo “avevano dato la loro vita come martiri”. “La testimonianza (martirio) e la carità, anche in mezzo alle difficoltà e debolezze animano il servizio di comunione e di evangelizzazione che il Santo Padre presiede”. Si pregherà quindi nei prossimi due giorni per “le intenzioni e la missione del Papa” e in tutte le parrocchie e le cappelle del Paese si raccoglieranno offerte.