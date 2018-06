Anci: al via a Chieti l’assemblea dei Giovani amministratori, il 41% è laureato

I giovani amministratori in carica al 4 giugno 2018 sono 19.858 e rappresentano il 19% del totale degli amministratori comunali. Il 41% ha in tasca un titolo universitario e il 34% degli under 36 è in condizione non professionale, cioè non è ancora entrato nel mondo del lavoro. I dati emergono dalla ricerca che Anci ha presentato oggi in occasione dell’apertura a Chieti dalla nona assemblea annuale di Anci Giovani. I lavori saranno chiusi da Vincenzo Spadafora, sottosegretario con delega alle Pari opportunità e ai Giovani. La ricerca traccia anche il ‘profilo tipo’ del giovane sindaco italiano: maschio, nato nel 1983, laureato e senza occupazione. “Guardando con attenzione alle singole regioni tuttavia la situazione muta – si legge nello studio – e, mentre ovunque il titolo di studio è sempre elevato, in Valle d’Aosta e Puglia troviamo i sindaci più giovani, e in Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Umbria, Marche, Molise e Puglia sono frequenti quelli inseriti nel mondo del lavoro”. La presenza di giovani amministratori è proporzionalmente più alta al Sud. In Calabria gli under 36 sono il 23,4% del totale regionale; mentre è l’Emilia-Romagna ad avere la più alta concentrazione di sindaci giovani (uno su 11). Tuttavia, man mano che si ‘sale’ verso le stanze del potere, i giovani appaiono sempre meno rappresentati e il ruolo del sindaco sembra ancora riservato ai più anziani. L’amministrazione comunale di Torella del Sannio (Campobasso, 794 abitanti) è quella con più giovani: a parte il sindaco e un consigliere di minoranza, hanno meno di 36 anni vicesindaco, assessori e consiglieri comunali. Mentre a Casalanguida (Chieti, 1.006 abitanti), otto degli undici amministratori hanno meno di 33 anni, compreso il sindaco che di anni ne ha 25. Sono invece 731 le amministrazioni comunali senza neanche un giovane tra i propri amministratori, il 10% dei comuni italiani.