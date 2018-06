Aiuto alla Chiesa che soffre: Roma, il 4 luglio presentazione del Rapporto annuale 2017

Verrà presentato mercoledì 4 luglio a Roma il Rapporto annuale 2017 di Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs), contenente i dati dettagliati – italiani e internazionali – relativi alle offerte ricevute e ai progetti realizzati in tutto il mondo, innanzitutto in Iraq, in Siria e in Libano dove negli ultimi 5 anni Acs ha donato circa 68 milioni di euro (Piazza San Calisto 16 – ore 11). I saluti introduttivi sono affidati ad Alfredo Mantovano, presidente Acs-Italia, e ad Alessandro Monteduro, direttore Acs-Italia. Previsti interventi del card. Mauro Piacenza, presidente internazionale Acs, Thomas Heine-Geldern, presidente esecutivo Acs, e Philipp Ozores, segretario generale Acs. Aiuto alla Chiesa che Soffre è una Fondazione pontificia con sedi nazionali in 23 Paesi e in tutti i continenti, e realizza progetti a sostegno della Chiesa povera, oppressa e perseguitata in 150 Paesi al mondo.