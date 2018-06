Santa Sede: firmato accordo con Repubblica San Marino per insegnamento religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Un Accordo tra Santa Sede e Repubblica di San Marino per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. A sottoscriverlo per la Santa Sede, martedì 26 giugno nel Palazzo Begni, sede della Segreteria di Stato per gli Affari esteri e politici della Repubblica di San Marino, mons. Emil Paul Tscherrig, arcivescovo titolare di Voli e nunzio apostolico; per la Repubblica di San Marino, Nicola Renzi, segretario di Stato per gli Affari esteri. A darne notizia è oggi la Sala Stampa vaticana informando che al solenne atto hanno partecipato per parte ecclesiastica mons. Elio Ciccioni, vicario generale della diocesi di San Marino-Montefeltro; il rev. Gabriele Mangiarotti, direttore diocesano della pastorale scolastica; mons. Giuseppe Laterza, consigliere di nunziatura. Per la parte statale erano invece presenti Silvia Berti, direttore del cerimoniale diplomatico, e Maria Alessandra Albertini, ambasciatore presso la Santa Sede. L’Accordo, costituito da un preambolo e 4 articoli, ridefinisce lo statuto dell’insegnamento della religione cattolica all’interno del sistema educativo pubblico, assicurando agli studenti che se ne avvalgono gli elementi culturali necessari per la conoscenza della religione, per la crescita della persona e per la comprensione della realtà e della storia del Paese e della cultura europea. L’Accordo entrerà in vigore dopo l’adempimento delle formalità previste dagli ordinamenti istituzionali delle due Parti.