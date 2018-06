Diocesi: Perugia-Città della Pieve, domani il card. Bassetti ordina sei nuovi sacerdoti

“Abbiamo la gioia di avere sei nuovi sacerdoti, tutti insieme, un evento di Chiesa che non accadeva nella nostra diocesi da più di mezzo secolo”. Con queste parole il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, annuncia ai microfoni di Umbria Radio l’ordinazione in programma domani, alle ore 17, nella cattedrale di San Lorenzo. “Questo – commenta il card. Bassetti – è prima di tutto un dono grande di Dio, perché siamo in un tempo in cui le vocazioni scarseggiano. Sono stato sempre convinto che le vocazioni appartengono al popolo di Dio, per genesi e destinazione. Le vocazioni non sono dei funghi che spuntano all’improvviso, nascono nelle famiglie, nelle parrocchie e nei movimenti. Come il pane sta sulla tavola, così questo pane fresco di carismi e di doni di Dio è a disposizione di tutti”. I sei futuri sacerdoti, che andranno ad aggiungersi agli attuali 111 presbiteri dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, sono Federico Casini, Nicolò Gaggia, Augusto Martelli, Pietro Squarta, Giovanni Le Yang e Salvatore Mauro Reitano. Tra i sei futuri sacerdoti c’è un ingegnere (Federico Casini, 37 anni, che ha conseguito il dottorato in ingegneria elettronica), un veterinario (Augusto Martelli, classe 1966, che per anni si è definito “radicalmente ateo” e poi, dopo un’esperienza spirituale forte, ha vissuto per dieci anni come monaco eremita nel convento di Montecorona), un architetto cinese (Giovanni Le Yang, nato a Pechino, nel 1984) e un commercialista (Salvatore Mauro Reitano, nato a Catania nel 1983).