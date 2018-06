Diocesi: Messina, nel pomeriggio l’arcivescovo Accolla ordina 10 sacerdoti

Sono 10 i nuovi sacerdoti che verranno consacrati nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 giugno, dall’arcivescovo di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, mons. Giovanni Accolla, nel corso della celebrazione che presiederà nella basilica cattedrale di Santa Maria Assunta. Il rito, con in inizio alle 17, sarà concelebrato dai sacerdoti di tutta l’arcidiocesi alla presenza della comunità del seminario arcivescovile S. Pio X e di quella diocesana. I dieci diaconi che verranno ordinati sacerdoti sono Alessandro Caminiti (della parrocchia S. Domenica in Mandanici), Salvatore Francia (parrocchia S. Maria delle Grazie in Terme Vigliatore), Francesco Giacobbe (parrocchia SS. Salvatore in Villaggio Aldisio), Antonino Gugliandolo (parrocchia S. Maria delle Grazie in Bordonaro), Giuseppe Imbesi (parrocchia S. Paolino in Mili Marittima), Gianluca Monte (parrocchia S. Michele in Motta Camastra), Enrico Mortillaro (parrocchia S. Nicola in Ganzirri), Pasquale Ruggeri (parrocchia S. Maria A. e S. Giuseppe in Nizza di Sicilia), Bartolo Saltalamacchia (parrocchia S. Cristoforo in Canneto di Lipari) e Paolo Daniele Truscello (parrocchia SS. Angeli e S. Giuseppe di Fondachelli Fantina).