Diocesi: Caltanissetta, sabato quattro suore francescane pronunceranno la professione perpetua

Quattro Suore francescane del Signore, della Congregazione fondata da p. Angelico Lipani, pronunceranno sabato 30 giugno alle 19, nella cattedrale di Caltanissetta, la professione perpetua, durante la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Mario Russotto. Suor Angela, Francesca, Maria Annunziata e Marta, delle case di Palermo, Mussomeli e della Calabria, dopo nove anni dalla prima professione sceglieranno definitivamente lo stato di religiose nella Congregazione delle Suore francescane del Signore. La Congregazione è presente con le sue case in tutti i continenti, simbolo di quella globalizzazione della carità che dal sogno di p. Lipani alla fine dell’800, si è diffusa nelle periferie del mondo. Le religiose provengono tutte dalla Tanzania e la solenne celebrazione di sabato prossimo, giunge a conclusione di un lungo percorso: dopo l’ingresso in Congregazione e due anni di noviziato, hanno emesso la prima professione e, dopo nove anni di impegno e di discernimento con le consorelle nelle diverse case della Congregazione, il 30 giugno pronunceranno la professione perpetua e si consacreranno per tutta la vita al Signore e al servizio dei fratelli. Domenica 1° luglio inizieranno gli esercizi spirituali per tutte le suore della Congregazione: si svolgeranno in quattro turni di una settimana ciascuno, in luglio e agosto, nella Casa di Spiritualità di Iuculia, e saranno predicati da tre monaci francescani e da mons. Giuseppe La Placa, vicario generale della diocesi.