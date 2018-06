Dati Istat: UeCoop, no ad aumento Iva per difendere potere acquisto famiglie

Scongiurare l’aumento dell’Iva è una priorità per difendere il potere di acquisto delle famiglie in pericolosa diminuzione nel 2018. E’ quanto afferma l’Unione europea delle cooperative Ue.Coop nel commentare i dati Istat relativi al primo trimestre 2018 che indicano come il reddito delle famiglie, con un calo reale dello 0,2% del potere di acquisto, sia in frenata rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso, eroso anche dall’aumento dell’inflazione che a giugno ha raggiunto l’1,4% su base annua. “Per tenere costanti i consumi – spiega l’analisi di Ue.Coop su dati Istat – le famiglie hanno dovuto quindi erodere i loro risparmi. In questo contesto è necessario evitare qualsiasi intervento, come l’aumento dell’Iva, che possa incidere sulla capacità di spesa delle famiglie in un momento in cui si avvertono preoccupanti segnali di stagnazione dell’economia”.