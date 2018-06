Viminale: espulsi due tunisini vicini all’estremismo islamico

“Due cittadini tunisini sono stati espulsi con accompagnamento alla frontiera, perché ritenuti pericolosi e contigui ad ambienti dell’estremismo islamico”. Lo riferisce oggi il Viminale con una nota, in cui s’informa che “il primo, 36enne, irregolare sul territorio nazionale, rintracciato a Latina, presentava tre profili Facebook, attraverso i quali si è risaliti a rapporti con personaggi vicini al terrorista Anis Amri, autore dell’attacco compiuto a dicembre 2016 al mercatino natalizio di Berlino e ad Ahmed Hanachi, tunisino già residente ad Aprilia che ad ottobre 2017 uccise due giovani donne alla stazione di Marsiglia. L’altro, 42 anni, detenuto per reati comuni a Sanremo e inserito nel livello più alto del monitoraggio carcerario, è stato trovato in possesso di materiale inneggiante alla supremazia della religione islamica rispetto alle altre”. Per questi motivi, “entrambi sono stati espulsi con accompagnamento alla frontiera verso la Tunisia”. Salgono così a 296 le espulsioni eseguite dal gennaio 2015 ad oggi, di cui 59 nel 2018.