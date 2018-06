Vaccini: board calendario vaccinale al ministro Grillo, “sono importanti, tutelare i bambini più fragili”

“I vaccini e le vaccinazioni sono importanti per la prevenzione delle malattie infettiva e per la tutela della salute individuale e collettiva”. Lo scrive oggi il Board del calendario vaccinale per la vita, a cui aderiscono Sip – Società italiana di pediatria, SItI – Società italiana di igiene, Fimp – Federazione italiana medici pediatri, Fimmg – Federazione italiana medici di medicina generale. Il Board “confida nella competenza e nel senso di responsabilità dell’on. Giulia Grillo, medico e ministro della salute, nel favorire le migliori condizioni in termini di sicurezza alla frequenza scolastica dei tanti bambini affetti incolpevolmente da patologie che non hanno reso possibile la vaccinazione e che li espongono a gravissimi rischi qualora contraessero malattie per le quali è attualmente prevista la vaccinazione per l’accesso scolastico”.