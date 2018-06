Università Cattolica: al via a Roma il corso di laurea magistrale in farmacia

Un nuovo percorso formativo va ad arricchire l’offerta della facoltà di medicina e chirurgia “A. Gemelli” a Roma. Parte, infatti, da questo anno accademico (2018/2019) nella sede romana dell’Università Cattolica, il corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia. Obiettivo del nuovo corso è quello di formare una figura professionale di farmacista che si integri nella rete sanitaria sul territorio, fornendo gli strumenti intellettuali per essere dei consulenti della salute e del benessere. Tre sono i profili caratterizzanti il nuovo piano di studi: management e marketing, dispositivi medico-diagnostici e percorsi assistenziali e del benessere. Cento sono i posti disponibili al primo anno di corso, per accedere ai quali è necessario superare un test di ammissione (prova scritta di cento domande a risposta multipla su vari argomenti), che si svolgerà in un’unica data l’11 settembre 2018 presso la sede di Roma dell’Ateneo. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 31 agosto attraverso la procedura di iscrizione online mediante il sito istituzionale dell’università (www.rm.unicatt.it). Il carattere innovativo del corso di laurea in farmacia dell’Università Cattolica è rappresentato dalla spiccata attenzione verso la farmacia dei servizi assistenziali, che offre l’opportunità concreta di accostarsi a un approfondito studio dei nuovi farmaci e dei dispostivi medici e diagnostici, valutabili all’interno della pratica clinica. Fondamentale anche la possibilità di interazione con le professionalità mediche e sanitarie che operano presso la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli, in cui la farmacia ospedaliera sarà un forte valore aggiunto di questo percorso formativo. La sinergia, inoltre, con la facoltà di economia e con i corsi di laurea in management dei servizi sanitari, offerti nella sede di Roma dall’Università Cattolica, garantisce la possibilità di acquisire conoscenze e competenze manageriali indispensabili in tutti gli ambiti.