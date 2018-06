Tv2000: dal 7 luglio la serie di documentari su cinque “Fotografi” italiani tra i più importanti al mondo

Letizia Battaglia, Paolo Pellegrin, Oreste Pipolo, Davide Monteleone, Sergio Ramazzotti, tra i più grandi fotografi del mondo, sono i protagonisti della serie di documentari “Fotografi”, che sarà mandata in onda su Tv2000 il sabato in seconda serata a partire dal 7 luglio. Letizia Battaglia è la madre della fotografia italiana, prima donna europea a ricevere, a New York nel 1985, il premio Eugene Smith per la fotografia sociale. Paolo Pellegrin, membro effettivo dell’Agenzia Magnum, è riconosciuto come uno dei maggiori fotoreporter di guerra. Oreste Pipolo è per i napoletani il fotografo delle spose, soprattutto per il suo stile personale che ha costituito la base per una vera e propria fotografia di genere. Davide Monteleone è l’unico fotografo occidentale ad aver potuto ritrarre in veste non ufficiale il nuovo padrone del Cremlino. Sergio Ramazzotti è uno dei fondatori dell’agenzia foto giornalistica Parallelozero.