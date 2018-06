Pastorale giovanile: Cei, l’inno ufficiale dell’incontro dei giovani italiani con Papa Francesco di agosto

foto SIR/Marco Calvarese

“Proteggi Tu il mio cammino”: è il titolo dell’inno ufficiale dell’incontro dei giovani italiani con Papa Francesco che si svolgerà a Roma l’11 e 12 agosto. Scritto dall’Istituto diocesano di Musica e Liturgia di Reggio Emilia, diretto dal Maestro Giovanni Mareggini, il testo, si legge in una nota del Servizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg), diretto da don Michele Falabretti, “è un’invocazione di protezione verso i pellegrini, quelli che percorreranno la strada per arrivare a Roma, ma anche tutti coloro che attraversano la vita cercando di dirigere al meglio i propri passi”. Il Snpg ha diffuso oggi la versione mp3, il testo e la partitura dell’inno “in modo che possa circolare tra le diocesi e parrocchie, così che i ragazzi possano intonarlo tutti assieme durante la Veglia con Papa Francesco”. L’inno è disponibile su: https://giovani.chiesacattolica.it/cpt_sinodo_giovani/ecco-linno-dellincontro-di-agosto/?cpt_sinodo_giovani=ecco-linno-dellincontro-di-agosto&post_type=cpt_sinodo_giovani.