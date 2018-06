+++ Nave Lifeline: vescovi di Malta, “ancora una volta il nostro Paese ha fatto un grande gesto” +++

Hanno seguito il lavoro diplomatico compiuto dal governo maltese nei giorni scorsi per dare una prospettiva ai 234 migranti che si trovano sulla Lifeline e ora i vescovi di Malta esprimono il loro apprezzamento per “la decisione del governo di concedere l’autorizzazione a questa nave perché entri a Malta”. Lo scrivono in una nota, mentre la nave sta attraccando al porto di Senglea. “Ci rendiamo conto che non sia stata la decisione più facile, ma era indispensabile fare tutto il necessario per garantire che ogni vita venisse salvata”. “Nonostante la piccola dimensione” dell’isola di Malta “ancora una volta il nostro Paese ha fatto un grande gesto”, si legge nella dichiarazione. I vescovi auspicano che “un Paese molto più grande” lo imiti ed esprimono la loro “gratitudine a tutti coloro che prendono parte all’operazione umanitaria, in particolare i membri delle Forze Armate”. Il messaggio è firmato da mons. Charles J. Scicluna, arcivescovo di Malta, dal vescovo di Gozo Mario Grech, e dal vescovo ausiliare eletto di Malta Joseph Galea Curmi.