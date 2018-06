Comuni: Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città, a Roma arriva il Villaggio della salute

A Roma, il 2 e 3 luglio, apre i battenti in piazza San Silvestro il Villaggio della salute nelle città. L’iniziativa è promossa da Health City Institute e Cittadinanzattiva in occasione della prima Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città, con il patrocinio del Ministero della salute, dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e dell’Istituto superiore di sanità. All’interno della tensostruttura a forma circolare, dedicata all’informazione e alla prevenzione delle più comuni malattie legate alla vita urbana, come diabete e obesità, sarà possibile effettuare percorsi interattivi, informativi ed educativi, volti alla promozione di corretti stili di vita alimentari e salutistici. In tale occasione sarà illustrato il progetto di Health City Institute, Anci-Gruppo Urban Health, CittadinanzAttiva e Cia-Agricoltori Italiani per creare nelle maggiori città italiane gli “Orti della salute”, laboratori incentrati sulla promozione dei corretti stili di vita, che punta a coinvolgere i cittadini, a partire dai più giovani e dalle famiglie nelle scelte salutari. Saranno promossi progetti volti a incentivare l’attività motoria e un corretto stile di vita e alimentare.