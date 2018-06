Vaticano: arrivato presidente Macron per incontro con Papa Francesco

Il presidente della repubblica di Francia, Emnmanuel Macron è arrivato in Vaticano. Nel suo primo incontro ufficiale con Papa Francesco, Macron è accompagnato dalla moglie Brigitte – rigorosamente in nero, capelli raccolti ma a capo scoperto -, dal ministro dell’Interno, Gerad Collomb, incaricato dei culti religiosi, e dal ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian. Nella delegazione, di alto profilo, sono presenti inoltre anche molti intellettuali, giornalisti e rappresentanti del mondo civile. Dopo il colloquio a porte chiuse con il Papa nella biblioteca privata, Marcon incontrerà il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, che ieri ha anticipato al Sir che il tema dei migranti, e la necessaria collaborazione tra i Paesi europei contro la logica dei porti chiusi sarà al centro degli incontri. “Credo che ci debba essere una risposta comune a questo problema”, ha detto Parolin al Sir: “Certamente i porti chiusi non sono una risposta. Però la risposta può venire soltanto da una collaborazione tra tutti i Paesi europei. Credo che si debba insistere su questo. La problematica delle migrazioni esige il coinvolgimento di tutti. Non può essere rigettata sulle spalle di alcuni soltanto ma deve essere assunta responsabilmente da tutta Europa e da tutta la comunità internazionale, però sempre in quella linea e in quell’orizzonte di umanità e solidarietà che non può mancare di fronte a questi problemi”.

Alle 14.30 il presidente francese arriverà nella basilica di San Giovanni in Laterano per prendere possesso del titolo di protocanonico d’onore del capitolo lateranense. Ad accoglierlo ci saranno l’arcivescovo vicario Angelo De Donatis e tutti i canonici. Poi nel pomeriggio, a Villa Bonaparte, è in programma un incontro con Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo, rispettivamente fondatore e presidente della Comunità di Sant’Egidio, e una conferenza stampa indirizzata ai soli giornalisti francesi, arrivati in grande quantità a Roma per seguire la trasferta del presidente. Per il capo di Stato francese sarà il primo incontro con il Pontefice, che a sua volta non ha mai effettuato un viaggio apostolico in Francia, ad eccezione di una visita compiuta al Parlamento europeo di Strasburgo nel 2014.