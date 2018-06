Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Migranti, portacontainer danese Maersk attracca a Pozzallo. Salvini, “hotspot a sud della Libia”. Macron dal Papa

Migranti. Il portacontainer danese Maersk attracca nel porto Pozzallo. La “soddisfazione” del sindaco

È attraccata nel porto di Pozzallo, poco dopo la mezzanotte, la nave portacontainer danese Alexander Maersk, ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Dalla nave è sceso per primo il medico marittimo Vincenzo Morello, che ha verificato la situazione sanitaria dei migranti ed ha assicurato che tutto è “sotto controllo”. Subito dopo sono cominciate le operazioni di sbarco dei migranti che sono stati trasferiti in un hot spot per la loro identificazione. Dal ministero dell’Interno era arrivata l’autorizzazione al cargo Alexander Maersk, fermo da giorni davanti a Pozzallo. “Non posso non manifestare la mia soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda – afferma il sindaco di Pozzallo – perché si è avverato l’auspicio contenuto nel mio appello”. “Era una decisione attesa non solo da parte mia ma anche da tutta la città – continua Roberto Ammatuna – che ha vissuto con apprensione l’evolversi della situazione”.

Ministro Salvini: “Hotspot a sud della Libia”

All’indomani del mini vertice di Bruxelles, durante il quale il premier Giuseppe Conte ha presentato la proposta italiana sul tema immigrazione, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si è recato a Tripoli, dove ha incontrato, tra gli altri, il suo omologo libico Ahmed Maitig. Salvini ha annunciato che giovedì a Bruxelles l’Italia sosterrà “di comune accordo con le autorità libiche” il fatto che i centri di accoglienza e identificazione vengano allestiti a sud della Libia, alle frontiere esterne del Paese, per aiutare sia la Libia che l’Italia a bloccare l’immigrazione. Per “ sud della Libia” si intende Niger, Mali, Chad e Sudan. Ed ha aggiunto: “Come l’Unione europea ha trovato 3 più 3 miliardi, per difendere i confini est, coinvolgendo la Turchia – che è un Paese extra europeo – , da parte degli amici libici c’è la stessa richiesta di un altrettanto concreto intervento, laddove i migranti partono”.

Francia. Il Presidente francese Macron oggi dal Papa, non vedrà il governo italiano

Mentre continuano a volare accuse incrociate tra Francia e Italia sul tema dei migranti, il presidente Emmanuel Macron vola a Roma da Papa Francesco nel tentativo, tra l’altro, di trovare una sponda sulla crisi migratoria a tre giorni dal cruciale vertice Ue di Bruxelles. All’udienza di circa mezz’ora con il Pontefice, prevista oggi per le 10:30, seguirà un colloquio con il segretario di Stato, Monsignor Pietro Parolin. Ad accompagnarlo in Vaticano, anche la moglie Brigitte. Il capo dell’Eliseo arriva nella Capitale accompagnato anche dai suoi ministri dell’Interno Gérard Collomb e degli Esteri Jean-Yves Le Drian. Ma non vedrà alcun esponente del governo o delle istituzioni italiane: la visita in Vaticano, organizzata da tempo, prevede incontri solo con esponenti della Santa Sede e comunità cattoliche. “Il Papa non è l’Italia. Quello di oggi è l’incontro tra due uomini dal carattere forte, che ancora non si conoscono”, ma tra cui possono emergere importanti punti di “convergenza”, spiegano all’Eliseo.

Nigeria: oltre 80 vittime degli scontri interetnici

Almeno 86 morti in seguito a episodi di violenza interetnica tra pastori nomadi e agricoltori stanziali nel centro della Nigeria. oltre alle vittime diverse persone sono rimaste ferite ed è stato appiccato il fuoco su almeno 50 abitazioni. Le autorità hanno imposto il coprifuoco. Il presidente Buhari ha lanciato un appello alla calma e il governatore dello Stato dell’Altopiano, dove è avvenuto l’attacco ha annunciato un’offensiva per catturare i colpevoli. Negli ultimi anni Sono decine di migliaia i morti negli scontri tra agricoltori e pastori che appartengono a gruppi diversi per etnia o appartenenza politica o religiosa. Ad alimentare le tensioni i cambiamenti climatici e la diminuzione di territorio disponibile.